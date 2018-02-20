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На Донбассе один боец сил АТО погиб, еще трое ранены. ВИДЕО
По состоянию на 18:00 20 февраля российско-оккупационные войска в зоне проведения антитеррористической операции продолжают сознательно нарушать режим прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Штаба АТО, передает inforesist.org.
«С начала суток зафиксировано 8 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, еще трое наших военных получили ранения», — говорится в сообщении.
На Луганском направлении противник из 120- и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно вел огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Троицкое. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали опорные пункты украинских защитников Крымского. Вблизи Катериновки НВФ нарушали перемирие из гранатометов.
На Донецком направлении по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Пески противник применил 82-мм минометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, из минометов калибра 120-мм боевики вели огонь по укреплениям украинских военных возле Ломакино.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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