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На Донбассе за сутки боевики 12 раз нарушили перемирие – штаб АТО
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб, двое получили ранения и боевые травмы. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадали еще двое бойцов. Об этом утром 20 февраля сообщил пресс-центр штаба АТО, передает gordonua.com.
Согласно сводке, на луганском направлении из пулеметов и гранатометов обстреливали украинские позиции возле Гладосово, Новолуганского, Светлодарска, Луганского и Крымского.
На донецком направлении сепаратисты использовали минометы возле Лебединского, Широкино, Водяного и Песок, говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.
Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.
Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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