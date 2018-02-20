На Донбассе за сутки боевики 12 раз нарушили перемирие – штаб АТО

20.02.2018 07:23

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб, двое получили ранения и боевые травмы. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадали еще двое бойцов. Об этом утром 20 февраля сообщил пресс-центр штаба АТО, передает gordonua.com.

Согласно сводке, на луганском направлении из пулеметов и гранатометов обстреливали украинские позиции возле Гладосово, Новолуганского, Светлодарска, Луганского и Крымского.

На донецком направлении сепаратисты использовали минометы возле Лебединского, Широкино, Водяного и Песок, говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.