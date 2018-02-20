На Ясиноватской развязке уничтожен "стратегический блиндаж" боевиков "ДНР"

20.02.2018 14:54

Нельзя было обделить вниманием событие, которое имело место на днях на Ясиноватской развязке. Речь идет об уничтожении блиндажа боевиков "ДНР" на мосту над железнодорожной колеей, о котором сообщил блогер Necro Mancer, подкрепив информацию фотографиями с места события, сообщает "Depo.ua".

Если попробовать нанести это место на карту местности, то получится примерно следующее:

Как видно, речь идет о той части Ясиноватской развязки (находится под контролем "ДНР"), которая почти вплотную прилегает к Авдеевской промзоне (контролируют силы АТО). Рядом находится давно не работающий Ясиноватский блокпост (ЯБП). А "зеленкой", о которой с опаской пишут боевики, может быть или лес к северу от места попадания снаряда, или другой лес – к западу. Оба эти куска находятся в так называемой "серой зоне", поэтому там может происходить все, что угодно.

Вообще, Ясиноватская развязка имеет важное стратегическое значение: трасса на юг ведет прямо на оккупированный Донецк, трасса на северо-восток – на оккупированную Горловку, а трасса на север – на подконтрольную Киеву Константиновку. Не говоря уже о Авдеевке и Ясиноватой, которые разместились по обе стороны от развязки. Таким образом за этот клочок зоны АТО есть основания рвать друг другу глотки обоим сторонам противостояния.

Ведь оставаясь под контролем "ДНР", сохраняется риск прорыва боевиков на Константиновку и Авдеевку, не говоря уже об обстрелах последней. А установление контроля над развязкой ВСУ не только будет блокировать передвижение боевиков между Донецком и Горловкой, но и открывает прямой путь украинской армии для окружения и освобождения Ясиноватой.

Напомним, что 29 декабря 2016-го года в результате стремительной контратаки Вооруженные силы Украины уже отбивали у террористов Ясиноватский блокпост. Однако впоследствии вынуждены были оставить его из-за того, что тогда он значительно выступал вперед (вглубь позиций боевиков) и удерживать его было не очень удобно.

Но с того времени ВСУ позиционно продвинулись вперед, отбили у террористов и закрепились на новых позициях в том районе, в частности на опорных пунктах "Алмаз-1" и "Алмаз-2", а также закрепились на Донецкой фильтровальной станции. Были также неоднократные попытки отвоевать обратно и ЯБП, однако повторным успехом они пока не увенчались.

О важности данного плацдарма для террористов, красноречиво свидетельствует и тот факт, что российские кураторы 3 февраля 2017-го года во время совещания в Харцызске пригрозили убрать Захарченко, если тот не удержит данную развязку. Стоит отметить, что произошло это очень своевременно для них, ведь в те дни в воздухе летал дух освобождения Ясиноватской развязки украинскими войсками. Но мобилизация российско-террористических сил и массовое использование РСЗО "Град" помешали этому.

Но это было ровно год назад – в феврале 2017-го. Тогда бои за Ясиноватскую развязку вообще, и по ЯБП в частности, вышли на передний план, оттеснив и обстрелы жилых кварталов Авдеевки по соседству, и бои за Пикузы (экс-Коминтерново) в Приазовье.

Что же касается этого года, то никаких активностей в этом направлении еще не наблюдалось, поэтому, честно говоря, новость об уничтожении прямым попаданием блиндажа боевиков откровенно удивила.

Да и до сих пор нет подтверждения, даже из неофициальных источников, что это сделали именно ВСУ или хотя бы от их имени полумифическая "Третья сила". Не стоит исключать вариант, по которому попадание могло быть случайным – от собственной артиллерии (например, снаряд не долетел до Авдеевской промки).

Кстати, год назад, когда в районе ЯБП шли тяжелые бои с применением реактивной артиллерии, ни рупоры боевиков "ДНР", ни пресс-центр штаба АТО ничего об этом не сообщали. Поэтому, вполне возможно, что определенное обострение на этом направлении уже началось, просто нам об этом вновь не сообщают...