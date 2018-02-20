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ОБСЕ: Силы АТО и боевики подходит все ближе друг к другу
Обе стороны конфликта на Донбассе продолжают двигаться навстречу друг к другу и нарушать обещания, данные в 2014 году. Такое заявление на пресс-брифинге в Донецке сделал первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает inforesist.org.
«Факт остается фактом, что стороны продолжают рыть траншеи, факт то, что стороны продолжают двигаться в направлении друг к другу ближе и ближе. Факт и то, что стороны давным-давно уже удерживают вооружение в тех местах, где оно не должно находиться. И факт в том, что обе стороны продолжают минирования, несмотря на их обещания, которые они взяли еще в сентябре 2014 года», — подчеркнул Хуг.
Он также сообщил, что все факты изложены в открытом доступе в отчетах Миссии на официальном сайте на русском, украинском и английском языках.
По словам Хуга, на сегодняшний день в Украине наблюдение и сбор фактов ведут 739 наблюдателей СММ.
Теги: Донецк, Донбасс, конфликт, ОБСЕ, АТО, боевики, ВСУ, минирование
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