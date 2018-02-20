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Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
Афера главаря "ДНР" Александра Захарченко и его окружения с отключением сигнала мобильного оператора "МТС-Украина" обернулась для боевиков огромными прибылями.
Об этом с возмущением пишут пользователи социальных сетей из Донецка, указывая на масштабный рост аудитории подконтрольного боевикам мобильного оператора "Феникс". Житель Донецка с ником Юджин Иванов сообщил, что по состоянию на утро понедельника число абонентов "Феникса" превысило 1077000 человек. Указанное сообщение вызвало злобную реакцию жителей "ДНР", сообщающих о масштабе аферы Захарченко. Люди пишут, что операция по отключению "МТС" принесла главе "ДНР" значительные прибыли на фоне полного отсутствия конкурентных операторов и даже без пополнения лицевых счетов за время пользования и на одной лишь продаже сим-карт сделала Захарченко и подконтрольного ему "министра" связи "ДНР" Яценко очень состоятельными людьми на случай возможного бегства.
Ранее жители ОРДО спустя месяц отсутствия украинской мобильной связи в "ДНР" признались, почему надо готовиться к худшему.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донецк, Донбасс, МТС, ДНР, Захарченко
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