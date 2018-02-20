Порошенко заявил о завершении АТО на Донбассе

20.02.2018 22:28

Выступая на заседании военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, посвященном подписанию закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", он поручил командованию Вооруженных сил Украины готовить предложения по новому формату операции на Донбассе, сообщает Lb.ua.

"Антитеррористическая операция сыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессору. Более того, в формате антитеррористической операции освободили более двух третей оккупированного Донбасса... Можем констатировать, что прямое вторжение подразделений Российской Федерации стало помехой полному и успешному завершению АТО. Если бы у нас не было регулярных подразделений армии, которая пересекла границу, напала на вымотанную украинскую армию, сомнений в эффективности и завершении операции у меня нет", - заявил Порошенко.

"В данных условиях ведущая роль в отпоре агрессии ложится на плечи Вооруженных Сил Украины. Поэтому я в кратчайшие сроки ожидаю предложений об изменении формата во исполнение этого закона. Прошу предложить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложения о положении про оперативный штаб, стратегический замысел использования Вооруженных сил, других составляющих обороны", - сообщил президент.

Напомним, 6 октября прошлого года Рада 233 голосами приняла законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" в первом чтении. Из него убрали упоминание о Минских соглашениях. Документ определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией.

Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как "мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях". Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция".

Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб ВСУ.

18 января 2018 года Рада приняла данный законопроект во втором чтении и в целом.