"Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"

20.02.2018 09:56

Так называемое "МГБ ДНР" обязало всех сотрудников органов "госуправления", в том числе и мелких клерков, предоставить абсолютно полные персональные данные, включая аккаунты в соцсетях, причем - еще и все известные аккаунты родственников. Как пишет блогер Алексей Чибисов в Facebook, от людей, имеющих родственников на территории, подконтрольной украинской власти, требуют отдельно предоставлять информацию о таких людях, передает "Диалог.UA".

Все это напоминает советскую КГБистскую практику "взятия на карандаш" людей, имеющих родственников за границей, когда родство с гражданином капиталистической страны почти приравнивалось к шпионажу. В "МГБ ДНР" это нововведение объясняют "борьбой с предательством и сливом ценной информации в СБУ". Но все это больше напоминает попытку ввести тотальный контроль, знать, кто чем дышит, какие симпатии или антипатии имеет. А следующим этапом вполне может стать введение уголовной ответственности за "мыслепреступления". В лучших традициях антиутопий.

"После того, как Захар в очередной раз поставил крестик на подсунутой ему кураторами бумажке, гордо именуемой "указом", началась новая волна репрессий по отношению к "чиновникам" дыныры. Сначала все кипишевали по поводу запрета на выезд, потом - по поводу запрета на использование водафона (последнее вообще прошло незамеченным, поскольку оператор так и не начал работу на оккупированных территориях Донецкой области). Теперь же бравые мгбшники приступили к сбору данных, к которым до этого не имели доступа. На всех предприятиях "республики" ввели специальные журналы, где каждый сотрудник должен указать не только свои аккаунты в соцсетях, но и родственников.

Если родные находятся на подконтрольной Украине территории, их нужно вписывать в отдельную графу. Никнейм, адрес проживания и номер телефона. Так борются с "предателями", сливающими информацию СБУ, в дыныры", – написал блогер в соцсети.

Напомним, в "ДНР" боевики из "МГБ" тебя могут остановить на улице и начать проверку документов со всеми вытекающими последствиями только за то, что ты можешь каким-то только оркам известным способом, показаться похожим на "шпиона".

Добавим, что житель Донецка написал письмо Путину, в котором обвинил российского президента в возвращении "ДНР" назад в состав Украины.