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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ сегодня, 20 февраля

20.02.2018 08:49
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Ситуация на КПВВ сегодня, 20 февраля

Информация от погранслужбы Украины появится позже.
Информация от очевидцев
КПВВ «Майорск»
Пока нет данных
КПВВ «Марьинка»
4.22 Каргилл в сторону Курахово на середине спуска с моста...
КПВВ «Новотроицкое»
4.54 Еленовка машин 100, в сторону Мариуполя.
5.40 За блок-постом на повороте в Докучаевск ещё стоит машин 100 перевозов.
7.06 На Еленовке сейчас очередь до поворота. Машин 150, 200. Льготы 50,70. Пеших человек 100.
КПВВ «Гнутово»
Пока нет данных.

Источник Знамя индустрии



Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
 
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