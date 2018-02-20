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У Путина приняли решение избавиться от ветеранов Донбасса в Сирии: появились подробности тайного совещания в Кремле

20.02.2018 15:34
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У Путина приняли решение избавиться от ветеранов Донбасса в Сирии: появились подробности тайного совещания в Кремле

Накануне начала операции российской армии в Сирии в Кремле было проведено совещание, где руководство России приняло решение и дало поручение одному из главарей "ДНР" Александру Бородаю начать "утилизацию" российских боевиков из Донбасса. Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил атаман Евгений Шабаев, ранее рассказавший о массовой гибели российских военных в Сирии, передает dialog.ua.

Согласно его сведениям, в Кремле было принято принципиальное решение отправить на убой российских наемников из Донбасса, которые получили опыт силового свержения власти и стали крайне опасны для Путина и высшего политического руководства России. Именно этот контингент был отправлен в Сирию на штурм самых опасных объектов нефтяной инфраструктуры.

Кроме того, российский атаман рассказал о большом количестве жителей Донбасса, которые после подписания минских соглашений были вынуждены отправиться в Сирию на заработки. При этом контингент из Донбасса ущемляют в финансировании и часто задерживают выплаты.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Сирия, ДНР, наемники, Минские договоренности
 
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