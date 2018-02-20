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Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление

20.02.2018 11:21
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Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление

Информационные агентства боевиков "ДНР" опровергают появившуюся в Сети информацию об указе Захарченко, согласно которому выезд жителей оккупированного Донбасса на территорию Украины будет запрещен с 1 марта.

У Захарченко опубликовали заявление, официально опровергающее слухи о выходе указа. В так называемой "администрации главы ДНР" заявляют, что "указ номер 58" является подделкой и сознательно распространяется украинскими журналистами для дестабилизации оккупированного Донбасса.
При этом у Захарченко подтвердили, что для части местных жителей действительно выезд в Украину запрещен, однако это касается только работников, занятых на "республиканских" постах боевиков. СМИ напомнили, что информация о запрете на выезд из Донбасса возмутила местных жителей: в Интернете были опубликованы соответствующие документы с обязательствами для подписантов на строгий запрет.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, запрет, указ, Захарченко
 
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