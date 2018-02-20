В Донецкой области сослуживец убит военнослужащим ВСУ

20.02.2018 09:24

В зоне ведения боевых действий зафиксировано еще одно убийство в рядах военных ВСУ, передает MRPL.CITY.

Инцидент произошел вечером 18 февраля в Марьинке, где военнослужащий застрелил сослуживца. Источник сообщил, что между двумя военнослужащими части А-0409 (30-я отдельная механизированная бригада) якобы возник конфликт, который привел к применению автомата Калашникова. Повод конфликта устанавливается. Стрелявший военнослужащий задержан.

Позже на странице в «Фейсбук» пресс-центра штаба АТО появилось подтверждение факта гибели военного. При этом опровергалась причина. В штабе заявили, что один военнослужащий погиб по причине неосторожного обращения с оружием другого. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

«Чрезвычайное событие случилось в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе проведения АТО. По предварительной информации, 18 февраля, в результате неосторожного обращения с оружием, военнослужащий ранил сослуживца. На месте происшествия раненому оказали неотложный комплекс медицинской помощи и эвакуировали в военный госпиталь. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь военнослужащего», - сообщили военные.

В пресс-центре штаба АТО уточнили, что причины и подробности происшествия выясняются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.