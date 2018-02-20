Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецкой области сослуживец убит военнослужащим ВСУ

20.02.2018 09:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецкой области сослуживец убит военнослужащим ВСУ

В зоне ведения боевых действий зафиксировано еще одно убийство в рядах военных ВСУ, передает MRPL.CITY.
Инцидент произошел вечером 18 февраля в Марьинке, где военнослужащий застрелил сослуживца. Источник сообщил, что между двумя военнослужащими части А-0409 (30-я отдельная механизированная бригада) якобы возник конфликт, который привел к применению автомата Калашникова. Повод конфликта устанавливается. Стрелявший военнослужащий задержан.
Позже на странице в «Фейсбук» пресс-центра штаба АТО появилось подтверждение факта гибели военного. При этом опровергалась причина. В штабе заявили, что один военнослужащий погиб по причине неосторожного обращения с оружием другого. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
«Чрезвычайное событие случилось в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе проведения АТО. По предварительной информации, 18 февраля, в результате неосторожного обращения с оружием, военнослужащий ранил сослуживца. На месте происшествия раненому оказали неотложный комплекс медицинской помощи и эвакуировали в военный госпиталь. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь военнослужащего», - сообщили военные.

В пресс-центре штаба АТО уточнили, что причины и подробности происшествия выясняются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.



Теги: Донбасс, автомат Калашникова, ВСУ, боец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх