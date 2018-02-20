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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали

20.02.2018 20:22
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В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали

Сегодня главарь «ДНР» Александр Захарченко провел в оккупированном Донецке рабочую встречу с первым заместителем главы миссии ОБСЕ Александром Хугом, пишет ДонПресс.
В пресс-службе Захарченко отметили: «Сегодня Глава ДНР Александр Захарченко провел рабочую встречу с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом. На повестке дня преимущественно стояли актуальные вопросы гуманитарного характера, поднимались вопросы безопасности и режима прекращения огня».



Теги: Донбасс, встреча, Захарченко, Хуг
 
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