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ВСУ понесли потери после применения боевиками запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности о провокациях наемников РФ. ВИДЕО
Террористы с начала текущих суток 19 февраля девять раз нарушили перемирие, атаковав позиции сил АТО на донецком и луганском направлениях. Боевики обстреляли расположения ВСУ из запрещенного "Минском" оружия, из-за чего как сказано в сообщении Штаба АТО в Facebook, погиб один украинский военный, передает "Диалог.UA".
По данным Штаба АТО, боевики обстреливали позиции ВСУ около Крымского, в районе Светлодарска, Новолуганского и Гладосово. Под обстрел боевиков попали силы АТО в районе Песок, Лебединского, Водяного и Широкино.
В результате подлых провокаций российских боевиков один украинский военный погиб, еще один получил ранение. В Штабе АТО сообщили о бойце, получившем боевую травму, и двух защитниках Украины, подорвавшихся на неизвестном боевом устройстве во время выполнения боевого задания.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
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