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ГУР МОУ: Боевики формируют в ОРДЛО «казачье войско»
21.02.2018 19:49
Российское командование в Донбассе формируют в ОРДЛО «казачье войско».
Так, в ГУР МОУ отмечают: «При поддержке российских кураторов идет процесс формирования так называемого «Приазовского казачьего войска», которое российско-оккупационным командованием в перспективе рассматривается как резерв так называемого 1-го армейского корпуса российско-оккупационных войск на мариупольском направлении.
Так называемые «казачьи сотни» комплектуются за счет лиц как местных наемников, так и граждан РФ, имеющих опыт боевых действий, большинство которых по состоянию здоровья не пригодны к службе в вооруженных силах «.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, казак, боевики, ОРДЛО
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