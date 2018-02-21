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Архив - Донецкая область

Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»

21.02.2018 09:35
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Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что жители Донбасса предпочтут евроинтеграцию, а не Российскую федерацию, однако для этого необходимо провести честные выборы.

Так, Климкин отметил: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути: или евроинтеграция, или российская администрация. Уверен, что во время настоящих свободных и честных выборов люди выберут первое».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, АТО, Климкин
 
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