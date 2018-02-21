Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе

21.02.2018 17:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе

Свою помощь в восстановлении связи на неподконтрольной части Донбасса готовы оказать представители Специальной мониторинговой миссии.

Об этом стало известно во время брифинга Первого Замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга в Мариуполе.

На встрече говорилось о возможности восстановления мобильного покрытия. Помощь ОБСЕ может заключаться в содействии в прекращении огня для возможности ремонта поврежденных участков так же, как и в Луганской области.

Замглавы добавил, что для реализации плана по восстановлению сигнала Vodafone в Донецке и других городах требуется участие обеих сторон конфликта.

Напомним, жители Донецка не имеют возможности связаться с родственниками и близкими, поскольку украинская связь так и не была восстановлена после повреждения кабеля. Дончане подходят к задаче со всей изобретательностью, находя новые места хорошего сигнала сети, в том числе на кладбище

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, ОБСЕ, мобильная связь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх