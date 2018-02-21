ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе

21.02.2018 17:04

Свою помощь в восстановлении связи на неподконтрольной части Донбасса готовы оказать представители Специальной мониторинговой миссии.

Об этом стало известно во время брифинга Первого Замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга в Мариуполе.

На встрече говорилось о возможности восстановления мобильного покрытия. Помощь ОБСЕ может заключаться в содействии в прекращении огня для возможности ремонта поврежденных участков так же, как и в Луганской области.

Замглавы добавил, что для реализации плана по восстановлению сигнала Vodafone в Донецке и других городах требуется участие обеих сторон конфликта.

Напомним, жители Донецка не имеют возможности связаться с родственниками и близкими, поскольку украинская связь так и не была восстановлена после повреждения кабеля. Дончане подходят к задаче со всей изобретательностью, находя новые места хорошего сигнала сети, в том числе на кладбище.

Источник: http://zi.dn.ua