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Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»
21.02.2018 16:30
Как сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, недавний обстрел из ручного гранатомета здания ГТРК в оккупированном Луганске вызвал серьезный резонанс в среде «силовиков» «ЛНР», и среди местного населения.
Тымчук пишет: «В Луганске и окрестностях оккупанты активно проводят розыскные мероприятия в поисках „украинских диверсантов“, с перекрытием дорог мобильными блок-постами и проверкой транспортных средств. Среди местных жителей активно распространяются панические слухи по примеру „в Луганск заброшено множество украинских ДРГ с гранатометами“, „украинские диверсанты минируют остановки общественного транспорта“, „диверсанты убили водителя и угнали автобус“ и т. д».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ОРДЛО, ДРГ
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