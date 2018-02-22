Чем Захарченко отвлекает от нищеты жителей ОРДО

22.02.2018 19:01

Новые страшилки боевиков так называемых ДНР и ЛНР о подготовке силами АТО масштабного наступления направлено на население оккупированного Донбасса, чтобы отвлечь их от ежедневных проблем.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" высказал известный журналист из Донецка Денис Казанский.

"На самом деле эта истерия началась не сейчас", - говорит журналист, вспоминая о похожих заявлениях боевиков с самого начала конфликта на Донбассе.

"Нужно как-то мобилизовать людей, отвлечь их от повседневных бытовых проблем: безработицы, бедности, низких зарплат, и оккупантам постоянно приходится держать население в тонусе, делая мнимые угрозы", - объясняет Казанский.

При этом он добавил: "Людям дают понять, что не время жаловаться, идет война и вот-вот опять нас будут бомбить, поэтому радуйтесь, что пока у вас мирная жизнь благодаря нам".