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Донецк потрясли два страшных взрыва
22.02.2018 11:59
Сегодня утром, 22 февраля, Донецк потрясли два мощных взрыва, которые были слышны в Ворошиловском, Киевском, Калининском и Ленинском районах города. Об этом дончане сообщают в социальных сетях, передает 62.ua.
«Ого громыхнуло что-то сторона Песок...»,
«Что это только что бахнуло??? слышно мощно на Марии Ульяновой было»,
«Шахт. площадь 2 мин. назад послышался громкий бабах»,
«Что-то сильно бахнуло. Сработали все сигналки в машина. Калининский рынок»,
«ДК 21 тоже хорошо услышали»,
«Шарахнуло. Испугались немного).Изоляция»,
«Партизанский проспект слышит второй тяжелый бах»,
«Опять Калиновка услышала что-то мощное»,
«Что это было минут 20 назад, что-то большое, раскатистое, прокатилась по городу волна, взрыв какой-то».
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, взрывы, обстрелы
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