Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донецк потрясли два страшных взрыва

22.02.2018 11:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донецк потрясли два страшных взрыва

Сегодня утром, 22 февраля, Донецк потрясли два мощных взрыва, которые были слышны в Ворошиловском, Киевском, Калининском и Ленинском районах города. Об этом дончане сообщают в социальных сетях, передает 62.ua.

«Ого громыхнуло что-то сторона Песок...»,
«Что это только что бахнуло??? слышно мощно на Марии Ульяновой было»,
«Шахт. площадь 2 мин. назад послышался громкий бабах»,
«Что-то сильно бахнуло. Сработали все сигналки в машина. Калининский рынок»,
«ДК 21 тоже хорошо услышали»,
«Шарахнуло. Испугались немного).Изоляция»,
«Партизанский проспект слышит второй тяжелый бах»,
«Опять Калиновка услышала что-то мощное»,
«Что это было минут 20 назад, что-то большое, раскатистое, прокатилась по городу волна, взрыв какой-то».



Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, взрывы, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх