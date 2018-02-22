- Россия отгородилась от ОРДЛО «карантинной полосой»07:30
- Vodafone в Донецке. Можно ли позвонить от ОБСЕ?22:33
- На работу украинских снайперов боевики ответили "Градом"22:10
- “Спустя четыре года войны! Наконец! Выстраданный и долгожданный позитив”, - Бутусов о создании единого штаба управления украинскими войсками на Донбассе21:29
- Глава ДНР Захарченко санкционировал арест очередного «министра»20:51
- Бывший директор ММК имени Ильича вступил в ряды «радикалов»20:05
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот19:29
- Чем Захарченко отвлекает от нищеты жителей ОРДО19:01
- В Донецке произошло серьезное ДТП17:10
- На оккупированный Донбасс прибыло 200 российских офицеров16:08
Глава ДНР Захарченко санкционировал арест очередного «министра»
Сегодня в ОРДО был арестован «министр угля и энергетики ДНР» Эдуард Голенко. Пророссийский блоггер-пропагандист, сторонник «ДНР», Константин Долгов сообщает: «Этого вам никто не расскажет, передает donpress.com.
Сегодня в 4 утра людьми Дикого (глава МВД ДНР) арестован министр угля и энергетики ДНР Эдуард Голенко. Арест санкционировали глава ДНР Захарченко и его „кошелек“, вице-премьер по экономике Тимофеев (он же — „Ташкент“)».
Он добавил, что Голенко якобы предлагал создать «госпредприятие» по продаже угля потребителям без посредников.
Долгов уточнил: «Это не вписывалось в планы Захарченко и Тимофеева, так как последний специально создал посредническую структуру — торговый дом „Уголь Донбасса“ — для того, чтобы наценка от продажи угля оседала в карманах правящего тандема.
На место Голенко Захарченко и Тимофеев хотят поставить своего человека — Сосновского. Пикантности ситуации придает тот факт, что в отношении Сосновского в РФ возбуждено уголовное дело».
Теги: Донбасс, министр, Российская Федерация, арест, МВД, ДНР, Захарченко
- "Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе
- Манекин: Меня задержали в Донецке за пост в Фейсбуке о «министре» Диком
- "Войны на Донбассе нет. Есть бессмысленная бойня! Альтернативы Украине нет!" - экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин вызвал резонанс в Сети новым политическим призывом
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- Покушение на Мосийчука, убийство Окуевой и арест Авакова: что происходит на самом деле
- Для жителей ОРДЛО в России отменили правило пребывания не более 90 дней
- Россия отгородилась от ОРДЛО «карантинной полосой»07:30
- В «ЛНР» опять пропала связь Vodafone07:10
- Vodafone в Донецке. Можно ли позвонить от ОБСЕ?22:33
- На работу украинских снайперов боевики ответили "Градом"22:10
- “Спустя четыре года войны! Наконец! Выстраданный и долгожданный позитив”, - Бутусов о создании единого штаба управления украинскими войсками на Донбассе21:29
- Глава ДНР Захарченко санкционировал арест очередного «министра»20:51
- Проблемы со связью Vodafone в «ЛНР»: компания намерена обратиться за помощью в ОБСЕ20:27
- Бывший директор ММК имени Ильича вступил в ряды «радикалов»20:05
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот19:29
- Чем Захарченко отвлекает от нищеты жителей ОРДО19:01
- Россия отгородилась от ОРДЛО «карантинной полосой»07:30
- Все контрабанда: Польша кормит украинцев 100% поддельными сырами07:20
- В «ЛНР» опять пропала связь Vodafone07:10
- Что разрушит Крымский мост: основные причины07:07
- Vodafone в Донецке. Можно ли позвонить от ОБСЕ?22:33
- На работу украинских снайперов боевики ответили "Градом"22:10
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- “Спустя четыре года войны! Наконец! Выстраданный и долгожданный позитив”, - Бутусов о создании единого штаба управления украинскими войсками на Донбассе21:29
- Украина и Россия договорились, как делить улов рыбы в Азовском море 21:12
- Глава ДНР Захарченко санкционировал арест очередного «министра»20:51
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?13:37
- Как быстро восстановить силы после попойки11:21
- Вас уже ничего не спасет: четыре признака конца отношений07:58
- В Киеве столько агентов самого страшного врага Украины, что мы даже не подозреваем - Дмитрий Чекалкин. ВИДЕО07:48
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки07:32
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"
- В Украину идут сильные морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- "Это издевательство над людьми..." - жители Донецка рассказали, к чему привел резонансный указ Захарченко
- В Донецкой области отбирают имущество за долги за коммуналку