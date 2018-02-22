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Кремль готовит атаку: Гиркин заявил о "возрождении" проекта "Новороссия"
Кремль дал команду подконтрольным себе СМИ и политтехнологам постепенно разгонять тему "возрождения" мифической "новороссии", как это было в начале войны против Украины. Об этом в своем блоге на ЖЖ пишет бывший главарь террористов "ДНР", российский диверсант Игорь Гиркин (Стрелков), ссылаясь на свои источники, передает obozrevatel.com.
"Им дана команда смены риторики с "безальтерантивного минска" на сожаления о "потерянном шансе-2014". Приказано извлечь из мусорной корзины термин "новороссия" и начать вновь двигать его в массы потребителей", - пишет террорист.
По его слова, это означает два возможных варианта развития событий в ближайшем будущем.
"Вариант-1: в Кремле очень боятся войны прямо сейчас и используют "старое пугало для Порошенко" в качестве последнего аргумента. Мол, "если не угомонишься и не вернешься в "сакральный минск"- мы вытащим вот это..." Логично и даже (с их точки зрения) - здраво. Только вот напугать Новороссией можно было, максимум, полтора-два года назад. Сейчас - уже нет. Подготовка к большой войне запущена и ее начало - лишь вопрос времени", - пишет Стрелков.
Второй вариант, по мнению террориста, предусматривает, Кремль готов на капитуляцию в войне на Донбассе в обмен на "замораживание Крымского вопроса" и частичной отменой санкций.
"Выбор невелик - между безоговорочной капитуляцией (с последующим ускоренным марш-броском по пути Милошевича) и войной. Мировой. США не станут рисковать обменом ядерными ударами. Разве что, если будут уверены, что им никто не ответит", - считает Гиркин.
При этом он заявляет, что "таким, как он", сейчас выпадает новый шанс "проявить себя".
"При всем понимании "грязной изнанки" кремлевских мотивов, полагаю, мы должны использовать новый шанс. Война все равно неизбежна и от нее нам не скрыться.
Поэтому, сейчас надо принять срочные меры, чтобы новый этап борьбы за "новороссию" снова не оказался в грязных лапках сурковского жулья - всяческих бородаев-захарченко-антюфеевых. Просто потому, что эти существа не только все прогадят и продадут сами, но и нас "сольют". Вместе с тем, что еще осталось от России", - добавил Гиркин.
Теги: Россия, США, Донбасс, террорист, ДНР, Новороссия, Стрелков, Захарченко, Гиркин
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