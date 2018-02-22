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Миротворцы ООН на Донбассе: от кого ожидать провокаций и сопротивления?
Зам министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука не исключает, что на проведение миротворческой миссии на Донбассе отрицательно могут повлиять несколько причин, пишет Знамя индустрии.
- Первая – провокации российских прокси-сил; вторая – сопротивление местного населения, - объяснил зам министра. - В первом варианте Россия может использовать разного рода «их там нет» с целью осложнения работы миссии и усиление со стороны ООН именно военной компоненты. Усиление милитарной составляющей, в свою очередь, усложнит выполнение гуманитарных задач, что, безусловно, приведет к недовольству со стороны населения. Что касается второго варианта (восприятие миротворцев местным гражданским населением), то в ООН существуют определенные механизмы, направленные на улучшение отношений между миротворцами и громадами: информационные каналы; оказание медицинской, продовольственной, экономической поддержки.
Георгий Тука отметил, что если РФ уже трактует появление миротворцев как «оккупацию Донбасса», то противодействовать такой подаче информации и манипуляциям будет непросто.
Теги: Донбасс, провокация, влияние, миротворцы
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