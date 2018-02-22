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На Донбассе погиб боец, четверо ранены – штаб
Сепаратисты активно применяли артиллерию, минометы разных калибров, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, БМП и стрелковое оружие. За прошедшие сутки, 21 февраля, подразделения сепаратистов 20 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один боец погиб, еще четверо получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает korrespondent.net.
"На луганском направлении противник применил 122-мм артиллерию, минометы различных калибров и вооружения БМП по нашим опорных пунктах вблизи Троицкого. С минометов калибра 82-мм оккупанты вели огонь у Крымского, Новоалександровки и Катериновки", – говорится в сообщении.
Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты обстреливали военных возле Луганского, Железного и Новолуганского, а защитников Майорска – из зенитной установки. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали ВСУ неподалеку Зайцево.
На донецком направлении противник из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов вел огонь у Водяного и Лебединского. Из стрелкового оружия обстреливались позиции в районе Авдеевки.
В штабе также уточнили, что украинский военнослужащий погиб в результате неосторожного обращения с оружием.
Напомним, согласно сводкам пресс-центра штаба АТО за 20 февраля, погиб один боец ВСУ, еще семеро пострадали.
Также стало известно, что погибла военный медик ВСУ.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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