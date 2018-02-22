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На Донетчине дети отравились угарным газом

22.02.2018 10:39
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На Донетчине дети отравились угарным газом

В Константиновке Донецкой области двое детей отравились угарным газом.
22 февраля в 01:05 на телефон Службы спасения «101» поступила информация об отравлении двоих детей угарным газом в г. Константиновка (Донецкой области) по ул. Тагильская. Как сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области, пострадавшие 2008 и 2015 годов рождения, в состоянии средней тяжести, были госпитализированы в терапевтическое отделение Центральной районной больницы Константиновки с диагнозом - отравление угарным газом.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.
Спасатели призывают граждан соблюдать правила эксплуатации печного отопления и электроприборов.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»



Теги: Донбасс, Константиновка, дети, отравление, угарный газ
 
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