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На Донетчине дети отравились угарным газом
22.02.2018 10:39
В Константиновке Донецкой области двое детей отравились угарным газом.
22 февраля в 01:05 на телефон Службы спасения «101» поступила информация об отравлении двоих детей угарным газом в г. Константиновка (Донецкой области) по ул. Тагильская. Как сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области, пострадавшие 2008 и 2015 годов рождения, в состоянии средней тяжести, были госпитализированы в терапевтическое отделение Центральной районной больницы Константиновки с диагнозом - отравление угарным газом.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.
Спасатели призывают граждан соблюдать правила эксплуатации печного отопления и электроприборов.
Источник: Информационное агентство «Вчасно»
Теги: Донбасс, Константиновка, дети, отравление, угарный газ
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