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Архив - Донецкая область

На КПВВ «Майорск» полицейские не пропускают транспорт перевозчиков

22.02.2018 13:24
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На КПВВ «Майорск» полицейские не пропускают транспорт перевозчиков

С самого утра на КПВВ «Майорск» собрались огромная очередь людей. Полиция не пропускает через линию разграничения легковые автомобили, которые привезли людей до контрольного пункта въезда-выезда. Как стало известно журналистам ZI, сложную ситуацию на этом блокпосту подтверждает и глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин, передает zi.dn.ua.

Полицейские проводят операцию по выявлению нелегальных перевозчиков. Как сообщают очевидцы, люди в погонах останавливают транспортные средства, разворачивают их и предлагают людям возвращаться в Бахмут и приезжать к линии разганичения автобусным маршрутом или же добираться до КПВВ «Майорск» пешком. А это приблизительно два километра от блокпоста полицейских до КПВВ.

В областном отделении полиции подтвердили, что на КПВВ проводится операция по выявлению нелегальных перевозчиков.



Теги: Донбасс, полиция, транспорт, блокпост, пункт пропуска, Майорск, КПВВ, перевозчики
 
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