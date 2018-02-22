На работу украинских снайперов боевики ответили "Градом"

22.02.2018 22:10

Бочкала предположил, что обстрел велся в отместку за уничтожение боевиков. Боевики на Донбассе дерзко нарушили существующие договоренности и ударили по позициям украинских военных из установки "Град". Об этом рассказал журналист Роман Бочкала, неоднократно делавший репортажи с передовой, в своем Facebook, передает segodnya.ua.

"Сегодня с утра были в Верхнеторецком. Как "в старые добрые". Сепары лупили из "Града", нагло нарушая существующие договоренности", – написал он.

Также журналист добавил, что наши военные насчитали два вражеских залпа по три ракеты и еще один полный боекомплект в 20 снарядов.

"Стреляли из района Ясиноватой в сторону промки (Авдеевской промзоны – Ред.). Возможно, месть за вчерашнее: украинские снайперы отминусовали двоих уродов в красных папахах. АТО завершилась, но война продолжается..." – сообщил он.

Ранее в штабе АТО сообщили о том, что за минувшие сутки боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.