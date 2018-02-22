- Тука прокомментировал истерику Кремля из-за закона о реинтеграции21:30
- АТО больше не будет: что изменит закон по Донбассу и почему он судьбоносный20:50
- В здании Минэнерго шахтеры из Донбасса объявили голодовку20:10
- ГУР МОУ: Боевики формируют в ОРДЛО «казачье войско»19:49
- Климкин сообщил, что мешает восстановить мобильную связь в ОРДО18:02
- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Большие планы: в «ДНР» заговорили об открытии посольств в европейских странах13:35
- Матиос озвучил страшные цифры по самоубийствам среди бойцов АТО12:25
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 150 взрывов и большое количество военной техники
Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 19 февраля по 19:30 20 февраля зафиксировала около 150 взрывов на Донбассе, констатируя уменьшение нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщается в отчете организации.
"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав около 100 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 174 взрыва. В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности, 48 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (92 взрыва)", - говорится в сообщении.
Также миссия зафиксировала боевые бронированные машины, зенитные установки и другие признаки военного присутствия в зоне безопасности:
"19 февраля в неподконтрольном правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал 5 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), стоявших в 1 км к северо-западу от Шимшиновки, что является нарушением линий отвода", - говорится в сообщении.
Установлено значительное количество единиц вооружения и военной техники вблизи населенного пункта Мирное, а именно: 21 танк, 12 буксируемых гаубиц, 8 самоходных гаубиц, 15 минометов, 6 противотанковых пушек, 57 БМП, 15 бронетранспортеров, 2 бронированные разведывательные машины, 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 2 установленные на грузовики зенитные установки, 1 инженерную машину, 1 установку разминирования и 2 минных заградителя (ГМЗ-3).
Теги: Донбасс, ОБСЕ, взрывы, военная техника
- ОБСЕ зафиксировала более 300 взрывов на Донбассе
- В Донецке земля ходит ходуном: за четыре с половиной часа 125 взрывов
- Мариуполь, Авдеевка, Ясиноватая - наблюдатели ОБСЕ фиксируют увеличение количества взрывов на Донетчине
- Российский офицер СЦКК отказался сопровождать ОБСЕ на место взрывов под Широкино
- За прошедшие выходные ОБСЕ насчитала в Донецке около 130 взрывов
- Наблюдатели говорят о взрывах, скоплении техники и сбитом боевиками самолете в зоне АТО
- В "ЛНР" готовятся к выборам. Стала известна дата "волеизъявления граждан" на оккупированной Луганщине07:27
- Тука прокомментировал истерику Кремля из-за закона о реинтеграции21:30
- АТО больше не будет: что изменит закон по Донбассу и почему он судьбоносный20:50
- В здании Минэнерго шахтеры из Донбасса объявили голодовку20:10
- ГУР МОУ: Боевики формируют в ОРДЛО «казачье войско»19:49
- Боевики "ЛНР" стали требовать у наблюдателей ОБСЕ паспорта19:26
- Климкин сообщил, что мешает восстановить мобильную связь в ОРДО18:02
- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 150 взрывов и большое количество военной техники07:40
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки07:32
- В "ЛНР" готовятся к выборам. Стала известна дата "волеизъявления граждан" на оккупированной Луганщине07:27
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Осторожно, воры! С помощью терминалов бесконтактно снимают деньги с карт21:47
- Тука прокомментировал истерику Кремля из-за закона о реинтеграции21:30
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- АТО больше не будет: что изменит закон по Донбассу и почему он судьбоносный20:50
- ЕС принял решение по индивидуальным санкциям против России20:30
- В здании Минэнерго шахтеры из Донбасса объявили голодовку20:10
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки07:32
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни19:40
- Развеян главный миф про вред соцсетей10:15
- В США начали выпускать искусственное мясо09:48
- Полезно знать: Магические свойства лаврового листа08:16
- Ученые объяснили, из-за чего люди чувствуют усталость после сна07:55
- В сети показали, как научиться понимать язык котов (ВИДЕО)07:48
- Путин болен: журналист объяснил, почему россияне паникуют21:01
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- В ОРДЛО не будет работать «Интертелеком»? Слухи: связь будет только до весны
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В Донецкой области отбирают имущество за долги за коммуналку
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"