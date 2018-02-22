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Архив - Донецкая область

Обстановка на КПВВ сегодня, 22 февраля

22.02.2018 09:46
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Обстановка на КПВВ сегодня, 22 февраля

Информация от погранслужбы Украины
Наибольшие очереди зафиксированы на Майорске в направлении Горловки. А также на КПВВ Гнутово в обоих направлениях количество автотранспорта превышает порог в сто машин.
«Майорск» в сторону Бахмута 40 авто, в Горловку 100.
«Марьинка» в сторону Курахово 50 авто, в Донецк 80.
«Новотроицкое» в сторону Мариуполя 50 авто, в Донецк 20.
«Гнутово» в сторону Мариуполя 150 авто, в Донецк 130.
Информация от очевидцев
КПВВ «Майорск»
7.18 Льготной очереди машин на Бахмут около 80-ти.
КПВВ «Марьинка»
8.47 Машин много, стоят в два ряда, очередь заканчивается на мосту! Пускают очень плохо!
КПВВ «Новотроицкое»
6.30 Очередь на Еленовке в сторону Мариуполя от остановки.
КПВВ «Гнутово»
Пока нет данных.
Источник Знамя индустрии.



Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
 
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