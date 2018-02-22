В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии

22.02.2018 10:02

В «Донецкой народной республике» в отдельном случае автомобилистам разрешили ездить с украинскими номерными знаками – когда автомобиль направляется для пересечения линии разграничения для выезда на подконтрольную Украине территорию.

Это сделано в связи с тем, что водители вынуждены менять номерные знаки в очереди на контрольном пункте пропуска «ДНР», а затем их прятать в автомобиле. Но эти знаки обнаруживаются при досмотре на украинском КПВВ, и действия водителя подпадают под статью об административном правонарушении.

«На территорию Украины автовладельцы могут ехать, предварительно сняв номерные знаки ДНР у себя дома и прикрепив номерные знаки, выданные в Украине. Нет никакой необходимости брать с собой и свидетельство о регистрации транспортного средства в ДНР», – сообщает «управление ГАИ МВД ДНР».

Если по дороге на пункт пропуска машину с украинскими номерами остановит патруль «ГАИ ДНР», то нужно сообщить, что «в данный момент вы едете с номерными знаками Украины в сторону пункта пропуска, а ваш автомобиль зарегистрирован на территории ДНР, и назвать номерной знак».

«Сотрудники госавтоинспекции при необходимости свяжутся с дежурной частью управления ГАИ и уточнят сказанную вами информацию по базе данных. В случае, если информация подтвердится, применять штрафные санкции и задерживать автомобиль сотрудники ГАИ не будут», – уверяют в «госавтоинспекции».

При движении на подконтрольной «ДНР» территории можно сделать ксерокопию «техпаспорта ДНР». Его можно предъявить сотрудникам «ГАИ» или на «республиканском пункте пропуска», Но ксерокопию потом все равно придется прятать в машине, чтобы она не была обнаружена на украинском КПВВ.

Также в «ГАИ» настаивают, что пока в местных «МРЭО» нет очередей, которые отмечались в ноябре-декабре 2017 года, автовладельцы должны перерегистрировать автомобиль и получить номерные знаки «ДНР».

Жители неподконтрольной Донетчины оценили «поблажки», своими впечатлениями они делятся в соцсетях:

Ян: «Какая республика – такие и методы! Власти сами призывают к мошенничеству – занимайтесь подменой! Х*ен с ней, с гордостью за дэнээрию – если очень нужно, на нее можно и наплевать! Чего мы тогда хотим от этих властей?»;

Сергей: «В общем так: можно постоянно ездить на укр. номерах и постоянно говорить инспектору, что я еду в Украину! Отсюда вывод: ДНРовская регистрация – тупое выкачивание денег! Всем понятно, что кроме России никуда с этими номерами не выедешь. Но мне не понятна цель обязательной ДНРовской регистрации, если можно ездить на укр номерах»;

«Дидя»: «На перерегистрации тупо отжали лаве за номера которые не кому не нужны! Хороший бизнес! Ждем следующий лохотрон...»;

Игорь: «Скоро книга уже выйдет - "Как выжить в ДНР, или Обмани судьбу"?»;

Автовладельцы считают, что подобные «поблажки» – очередной способ выманивания денег. «Только пока "гаи" пробьет по базе, часа 2 может пройти, а все знают, какая очередь может за это время скопиться на пункте пропуска. Вот и повод деньги содрать за "ускорение пробива по базе"», – высказывает свое мнение дончанин Семен.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в «ДНР» для физических лиц закончилась регистрация автотранспорта нечетного года выпуска. Сейчас до 1 августа проводится регистрация машин независимо от их года выпуска и даты регистрации в подразделениях ГАИ Украины. За управление в «ДНР» не «зарегистрированным» или не «перерегистрированным» автомобилем водителей штрафуют: сумма штрафа – от 340 до 510 руб. (165-245 грн по местному курсу), при этом транспортное средство доставляется на штрафплощадку. При повторном нарушении размер штрафа – от 510 до 1 020 руб. (245-490 грн).

В «ЛНР» процедура «перерегистрации» только запущена: юрлица должны пройти процедуру и получить «госномера ЛНР» до 31 декабря 2018 года, физлица – до 31 декабря 2019 года.

Источник Донецкие новости.