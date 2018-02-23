Боевики укрепляют позиции вдоль линии разграничения в Донбассе

23.02.2018 13:40

В Донбассе боевики ОРДЛО укрепляют свои позиции вдоль линии разграничения.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает: «Одновременно оккупанты на ряде участков продолжают укреплять свои позиции. Так, из опасений активных действий ВСУ в так называемом „Донецком подбрюшье“ (на участке Еленовка — Стыла, прежде всего против Докучаевского „узла“ обороны оккупационных войск), оккупанты на юго-западной окраине Еленовки при помощи гражданской строительной техники (отмечался экскаватор и автокран) оборудуют новый ротный опорный пункт с капонирами для техники и стационарными укрытиями для личного состава».

Он уточнил, командование «2 АК ЛНР» усиленно укрепляет позиции западнее и северо-восточнее населенного пункта Первомайск, в частности, оборудуются новые опорные пункты, активно ведется переброска вооружения и военной техники. Также, по направлению к населенному пункту Березовское отмечается появление новых позиций 82-мм минометов и не менее десятка ББМ (в основном БМП-1).

Источник: https://donpress.com