Что изменит закон о реинтеграции Донбасса

23.02.2018 11:49

На Украину не подадут в суд, а свидетельства о смерти признают

Скандальный закон о реинтеграции подписан, и теперь Донбасс ждут перемены. Что придет на смену антитеррористической операции, кто будет руководить новым штабом, как изменения коснутся мирных жителей — выяснила "Сегодня".

Враг и оккупанты

В подписанном документе есть два ключевых новшества. Первый — РФ на уровне закона признается страной-агрессором и страной-оккупантом. Второй — в Украине заканчивается антитеррористическая операция, а вместо нее Украина "принимает меры по обеспечению нацбезопасности и обороны, а также сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии".

"Антитеррористическая операция сыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессору, — заявил Порошенко перед тем, как подписал закон. — Более того, в ее рамках удалось освободить более двух третьих оккупированного Донбасса. Мы можем констатировать, что прямое вторжение подразделений РФ стало помехой полному и успешному завершению АТО. Если бы у нас не было регулярных подразделений армии, которые пересекли границу и напали на вымотанную украинскую армию, сомнений в эффективности и завершении операции у меня нет".

Что вместо АТО

Вместо штаба АТО за ситуацию на фронте теперь будет отвечать Объединенный оперативный штаб ВСУ, которому будут подчиняться силовики и военные, работающие на Донбассе. Это новшество военные эксперты встретили хорошо, поскольку центром военных операций будут руководить кадровые военные со специальным образованием (руководством штаба АТО занималось СБУ. — Авт.). Командующего объединенными силами будет назначать президент.

"Ведущая роль в отпоре агрессии ложится на плечи ВСУ. И я в кратчайшие сроки ожидаю предложений об изменению формата. Прошу предложить мне кандидатуру командующего, представить предложения по оперативному штабу и других составляющих обороны", — добавил гарант, объясняя, чего ждет от Генштаба.

Наконец, боевики признаются законом "представителями оккупационных администраций РФ", а украинские заложники — военнопленными.

Готовность

По словам политэксперта Руслана Бортника, нужно принять еще несколько десятков документов для полноценной работы закона.

"Например, в детализации нуждается новый режим, который приходит на смену АТО — он пока упоминается только в этом документе и больше нигде", — говорит он.

По словам эксперта, людей на оккупированных территориях пока коснутся только два положения документа. Во-первых, они больше не смогут подавать в суд на Украину (таких исков сейчас около 3 тыс.) из-за положения о том, что Украина не несет ответственности за действия оккупантов. Во-вторых — будут признаваться документы, подтверждающие факт рождения или смерти человека на оккупированных территориях.

А вот по мнению политолога Владимира Фесенко называть этот документ законом о реинтеграции будет неверно.

"Закон создает предпосылки для деоккупации. А это произойдет, когда сама Украина будет готова к этому экономически, политически и в военном аспекте", — резюмирует он.

"Истерика в РФ вызвана отсутствием реакции Запада"

На подписание президентом закона о реинтеграции Донбасса уже отреагировали в Кремле. Так, глава миссии РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что документ якобы противоречит Минским договоренностям.

"Подписав закон о реинтеграции Донбасса, Петр Порошенко подтвердил нацеленность Киева на силовое решение конфликта", — добавил Лукашевич.

Российские политики также высказались в похожем ключе.

По словам политолога Сергея Тарана, такую нервную позицию россиян можно объяснить отсутствием реакции на подписание закона наших западных партнеров.

"После принятия документа у РФ было два варианта действий: открещиваться от статуса агрессора или ждать резкой реакции международного сообщества, что Украина вышла из Минских соглашений. Но этого не произошло. Поэтому РФ реагирует сейчас скорее не на само подписание этого закона, а на то, что Запад, по сути, поддержал этот процесс со стороны Украины. Но если бы этот закон появился в 2014 или 2015 годах, то я не уверен, что его бы так спокойно приняли наши партнеры", — отметил он.

Источник: https://www.segodnya.ua