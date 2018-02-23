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Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»

23.02.2018 16:49
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Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»

У боевиков ОРДО в Донбассе на сегодняшний день катастрофическая ситуация с вооружением.

Такое заявление сделал экс-командир батальона «Восток» «ДНР» Александр Ходаковский. Так, он отметил: «Участились случаи написания рапортов на увольнение среди эффективного командирского состава — командиров рот, тех, кто непосредственно находится с составом… Нехватка всего катастрофическая, всего, что связано с военными потребностями».

Кроме того, Ходаковский отметил, что у боевиков мало боеприпасов: «Это вызвано политическими соображениями, чтобы снизить уровень активизации на передовой. Но это бьет по нам очень серьезно. Мы не можем защитить себя».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ОРДЛО
 
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