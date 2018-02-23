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Названа самая феерическая страшилка, которой боевики запугивают жителей Донбасса
Самой феерической страшилкой, которой террористы так называемой Луганской народной республики ("ЛНР") запугивают жителей Донбасса, является рассказа о том, что "каратели" Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно поджигают поля.
Об этом говорится в материале "Апострофа".
Отмечается, что так называемый глава "МЧС ЛНР" Сергей Иванушкин на полном серьезе заявил, что украинские военные так сильно завидуют развитому сельскому хозяйству в "ЛНР", что жгут поля.
"Но вся фишка в том, как именно "оккупанты ВСУ" сжигают урожай. Для этого "каратели" разработали хитроумные устройства на основе мобильных телефонов. Суть изобретения такова: к мобильному телефону подсоединяются провода, к ним припаивается электровоспламенитель, к воспламенителю - спички, а спички вставляются в воздушные шарики, наполненные горючей смесью", - говорится в материале.
Так, боевики утверждают, что такие устройства украинские диверсанты якобы оставляют на полях оккупированных территорий, а потом просто делают несколько звонков - и поля уже горят. То есть элементарно положить на поле парочку мин для "карателей" слишком просто и скучно.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, АТО
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