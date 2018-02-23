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Россия отгородилась от ОРДЛО «карантинной полосой»
Россия установила карантинную полосу шириной в 300 метров с запретом выпаса животных на границе с ОРДЛО, чтобы обезопасить регион от переноса заразных заболеваний животных.
Так, в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области, соответствующее постановление приняло управление ветеринарии региона «в рамках разработанных ФСБ России основ государственной пограничной политики в целях недопущения переноса с территории Украины различных заразных заболеваний животных».
Там отметили: «В рамках постановления на суше вдоль государственной границы РФ с Украиной на территории Ростовской области устанавливается карантинная полоса местности шириной 300 метров от линии государственной границы, в пределах которой запрещается содержание и выпас сельскохозяйственных животных».
Кроме того, органам местного самоуправления предписывается обозначить границы карантинной полосы предупреждающими знаками.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, карантин, ОРДЛО
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