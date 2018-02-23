Россия отгородилась от ОРДЛО «карантинной полосой»

23.02.2018 07:30

Россия установила карантинную полосу шириной в 300 метров с запретом выпаса животных на границе с ОРДЛО, чтобы обезопасить регион от переноса заразных заболеваний животных.

Так, в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области, соответствующее постановление приняло управление ветеринарии региона «в рамках разработанных ФСБ России основ государственной пограничной политики в целях недопущения переноса с территории Украины различных заразных заболеваний животных».

Там отметили: «В рамках постановления на суше вдоль государственной границы РФ с Украиной на территории Ростовской области устанавливается карантинная полоса местности шириной 300 метров от линии государственной границы, в пределах которой запрещается содержание и выпас сельскохозяйственных животных».

Кроме того, органам местного самоуправления предписывается обозначить границы карантинной полосы предупреждающими знаками.

Источник: https://donpress.com