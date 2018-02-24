- Объединенный оперативный штаб по Донбассу: чего ожидать11:01
- На Донбассе открыли более 30 "окон тишины"10:36
- На юге Донетчины тепловизор прервал незаконную ловлю рыбы10:09
- Авдеевку лишили газовой надежды10:00
- Миссию ОБСЕ обстреливали и ограничивали в передвижении на Донбассе09:39
- Сводка с КПВВ на Донетчине: утро поразило очередями09:30
- Обстрел Луганского: повреждены 9 жилых домов, часть поселка осталась без газа и света09:15
- Огромное количество людей и авто штурмовали 23 февраля линию разграничения на Донбассе09:03
- Жебривский рассказал о куркулях и реакции Захарченко08:53
- Обстановка на Донбассе ухудшилась, стрельба набирает обороты08:35
Авдеевку лишили газовой надежды
Срочное сообщение касательно ситуации с попыткой восстановления газоснабжения города Авдеевка и семи сел Ясиноватского района опубликовано на официальном сайте "Донецкоблгаза".
В сообщении отмечается, что по состоянию на 23.02. 2018 Департаментом развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации и Генподрядчиком строительства - "Теплоэнерго-комплект" была проведена продувка, заполнение и испытание нового газопровода от ГРС с. Очеретино в г. Авдеевка.
"Газопровод необходимого испытания не прошел из-за имеющегося падения давления, - отмечает "Донецкоблгаз". - Газоснабжение потребителей г. Авдеевка и семи сел Ясиноватского района исключается из-за угрозы для жизни и здоровья населения".
Официальный ответ "Донецкоблгаза" в Департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации, прилагается (документы опубликованы на сайте "Донецкоблгаза").
Сайт avdeevka.city пишет:
"В июне 2017 года в результате боевых действий был поврежден газопровод - отвод от газораспределительной станции Авдеевка. Жители города и окрестных населенных пунктов остались без газоснабжения.
Строительство нового магистрального газопровода "Очеретино - Авдеевка" стартовало 18 августа. Общая длина трубопровода по проекту составит 14,124 км. Стоимость проекта - 58 млн грн (половину заплатил Авдеевский коксохим, половина средств выделена из областного бюджета).
Губернатор Донецкой области Павел Жебривский 16 декабря вместе с вице-премьер-министром Геннадием Зубко посещал работы по строительству газопровода "Очеретино-Авдеевка". Тогда он заявлял, что испытания газопровода состоится до 23 декабря. А 23 декабря, после очередной инспекции на месте проведения работ газопровода "Очеретино-Авдеевка", Жебривский заявил, что это важное строительство находится на завершающей стадии.
13 января уже 2018 года губернатор вновь посетил строительство Авдеевского газопровода. По его словам, тогда там начались испытательные работы.
В свою очередь, Авдеевская газовая служба начала подготовку к пуску голубого топлива в жилые дома.
Позже министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявил, что введение в эксплуатацию нового магистрального газопровода "Очеретино - Авдеевка" откладывается из-за саботажа со стороны "Донецкоблгаза". В том же ключе высказался и Жебривский, который даже обвинил "Донецкоблгаз" в "содействии террористическим организациям".
Недавно Авдеевская военно-гражданская администрация подписала договор о техническом обслуживании нового газопровода "Очеретино-Авдеевка".
"Донецкоблгаз" же заявил об отсутствии лицензии у предприятия "Техноэнергокомплект", с которым Авдеевская военно-гражданская администрация подписала договор о техническом обслуживании нового газопровода "Очеретино-Авдеевка".
20 февраля провели пусконаладочные работы и продувку газопровода. Был запущен технологический газ, который должен был выдержать в системе 72 часа. Но, как видим, что-то пошло не так…"
Теги: Донбасс, Авдеевка, газ, газопровод
- Объединенный оперативный штаб по Донбассу: чего ожидать11:01
- На Донбассе открыли более 30 "окон тишины"10:36
- На юге Донетчины тепловизор прервал незаконную ловлю рыбы10:09
- Авдеевку лишили газовой надежды10:00
- Миссию ОБСЕ обстреливали и ограничивали в передвижении на Донбассе09:39
- Сводка с КПВВ на Донетчине: утро поразило очередями09:30
- Обстрел Луганского: повреждены 9 жилых домов, часть поселка осталась без газа и света09:15
- Огромное количество людей и авто штурмовали 23 февраля линию разграничения на Донбассе09:03
- Жебривский рассказал о куркулях и реакции Захарченко08:53
- Обстановка на Донбассе ухудшилась, стрельба набирает обороты08:35
- На Донбассе открыли более 30 "окон тишины"10:36
- Геращенко: Каждые 12 лет у россиян обострения и они особенно "хотят войны"10:21
- На юге Донетчины тепловизор прервал незаконную ловлю рыбы10:09
- Авдеевку лишили газовой надежды10:00
- Миссию ОБСЕ обстреливали и ограничивали в передвижении на Донбассе09:39
- Сводка с КПВВ на Донетчине: утро поразило очередями09:30
- Обстрел Луганского: повреждены 9 жилых домов, часть поселка осталась без газа и света09:15
- Огромное количество людей и авто штурмовали 23 февраля линию разграничения на Донбассе09:03
- Жебривский рассказал о куркулях и реакции Захарченко08:53
- Обстановка на Донбассе ухудшилась, стрельба набирает обороты08:35
- Эти продукты способны заменить мясо в рационе22:36
- Почему ложиться спать поздно — вредно21:48
- Как удалить пестициды из фруктов, овощей и зелени простейшим методом20:38
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- Медики подсказали, как быстро восстановить организм после алкоголя07:55
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- Что ждет Украину после завершения войны: неутешительный прогноз
- Донецк потрясли два страшных взрыва
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки
- «В Луганске грохот». Тяжелые обстрелы длятся полчаса, Vodafone «приуныл»
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?
- В "ЛНР" готовятся к выборам. Стала известна дата "волеизъявления граждан" на оккупированной Луганщине