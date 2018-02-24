Авдеевку лишили газовой надежды

24.02.2018 10:00

Срочное сообщение касательно ситуации с попыткой восстановления газоснабжения города Авдеевка и семи сел Ясиноватского района опубликовано на официальном сайте "Донецкоблгаза".

В сообщении отмечается, что по состоянию на 23.02. 2018 Департаментом развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации и Генподрядчиком строительства - "Теплоэнерго-комплект" была проведена продувка, заполнение и испытание нового газопровода от ГРС с. Очеретино в г. Авдеевка.



"Газопровод необходимого испытания не прошел из-за имеющегося падения давления, - отмечает "Донецкоблгаз". - Газоснабжение потребителей г. Авдеевка и семи сел Ясиноватского района исключается из-за угрозы для жизни и здоровья населения".



Официальный ответ "Донецкоблгаза" в Департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации, прилагается (документы опубликованы на сайте "Донецкоблгаза").



Сайт avdeevka.city пишет:



"В июне 2017 года в результате боевых действий был поврежден газопровод - отвод от газораспределительной станции Авдеевка. Жители города и окрестных населенных пунктов остались без газоснабжения.



Строительство нового магистрального газопровода "Очеретино - Авдеевка" стартовало 18 августа. Общая длина трубопровода по проекту составит 14,124 км. Стоимость проекта - 58 млн грн (половину заплатил Авдеевский коксохим, половина средств выделена из областного бюджета).



Губернатор Донецкой области Павел Жебривский 16 декабря вместе с вице-премьер-министром Геннадием Зубко посещал работы по строительству газопровода "Очеретино-Авдеевка". Тогда он заявлял, что испытания газопровода состоится до 23 декабря. А 23 декабря, после очередной инспекции на месте проведения работ газопровода "Очеретино-Авдеевка", Жебривский заявил, что это важное строительство находится на завершающей стадии.



13 января уже 2018 года губернатор вновь посетил строительство Авдеевского газопровода. По его словам, тогда там начались испытательные работы.



В свою очередь, Авдеевская газовая служба начала подготовку к пуску голубого топлива в жилые дома.



Позже министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявил, что введение в эксплуатацию нового магистрального газопровода "Очеретино - Авдеевка" откладывается из-за саботажа со стороны "Донецкоблгаза". В том же ключе высказался и Жебривский, который даже обвинил "Донецкоблгаз" в "содействии террористическим организациям".



Недавно Авдеевская военно-гражданская администрация подписала договор о техническом обслуживании нового газопровода "Очеретино-Авдеевка".



"Донецкоблгаз" же заявил об отсутствии лицензии у предприятия "Техноэнергокомплект", с которым Авдеевская военно-гражданская администрация подписала договор о техническом обслуживании нового газопровода "Очеретино-Авдеевка".



20 февраля провели пусконаладочные работы и продувку газопровода. Был запущен технологический газ, который должен был выдержать в системе 72 часа. Но, как видим, что-то пошло не так…"