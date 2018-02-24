Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Часть Макеевки обесточат

24.02.2018 07:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Часть Макеевки обесточат

27 февраля в период с 9:00 до 16:00 в Советском районе оккупированной Макеевки будут проводить ремонтные работы на высоковольтной линии 6 кВ "Парники".

Как сообщает т.н. "администрация" города Макеевка, в связи с ремонтом будет обесточен поселок Криничная (улицы Набережная, Центральная, Чкалова, Крылова, Мира, Степная, Совхозная, котельная КСП Криничанский, детский сад №124, хутор Рясное). Всего без света останутся около 500 абонентов частного сектора.



Теги: Донбасс, Макеевка, ремонт, свет, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх