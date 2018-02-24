Часть Макеевки обесточат

24.02.2018 07:00

27 февраля в период с 9:00 до 16:00 в Советском районе оккупированной Макеевки будут проводить ремонтные работы на высоковольтной линии 6 кВ "Парники".



Как сообщает т.н. "администрация" города Макеевка, в связи с ремонтом будет обесточен поселок Криничная (улицы Набережная, Центральная, Чкалова, Крылова, Мира, Степная, Совхозная, котельная КСП Криничанский, детский сад №124, хутор Рясное). Всего без света останутся около 500 абонентов частного сектора.