ЧП на шахте в Мирнограде: слухи и официальная версия

24.02.2018 16:41

Около двух недель назад в Мирнограде (бывший Димитров, что на подконтрольной части Донетчины) на шахте "Центральная" ГП "Мирноградуголь" (бывшее ГП "Красноармейскуголь") вышел из строя насос, откачивающий воду с горизонта 600 метров. А на 200-метровом горизонте остановился электродвигатель. Из-за этого горные выработки начали быстро заполняться подземными водами.



Среди горняков, местных жителей и в социальных сетях стала шириться информация о том, что под угрозой затопления оказалась не только шахта, но и весь город Мирноград. Насколько оправданны такие слухи, журналисты ТК "Орбита" попросили прокомментировать руководство шахты.



"В настоящее время ситуация на предприятии управляемая: все водосборники полные, все насосы и двигатели работают, – сообщил директор ОП "Шахта "Центральная" ГП "Мирноградуголь" Андрей Суржанский. – Разработан и выполняется ряд мероприятий. Мощности имеющихся насосов хватает, чтобы справляться с притоком воды. Во время аварии вода действительно заполнила все водосборники и рукава, в том числе аварийные. С учетом этих обстоятельств насосам приходится справляться и с дополнительным, накопившимся за время аварии объемом воды".



По словам Андрея Валентиновича, в выработки, где не работало оборудование для откачки воды, возобновлен спуск людей, проводятся ремонты выработок и оборудования согласно обычным производственным нарядам.



"Двигатель нам привезли с шахты "Родинская", один насос – с шахты "Капитальная", еще один вернулся из ремонта с завода, – рассказал директор шахты "Центральная". – Это не означает, что без оборудования остались другие предприятия – оно находилось в резерве ГП "Мирноградуголь". К примеру, на шахте "Центральная" в настоящее время есть один незадействованный двигатель, при этом он числится в резерве всего госпредприятия".



Журналисты поинтересовались у Андрея Суржанского, что необходимо для полного устранения последствий аварии и недопущения подобного в будущем.



"Разработанные мероприятия, состоящие из 12 основных позиций, предусматривают замену трубопровода, ремонт насосных установок, ремонт высоковольтного двигателя и другое. Ремонты двух насосных установок и двигателя уже выполнены заводом и нашей механической службой. Но этот процесс постоянный, – рассказал руководитель. – К сожалению, новое оборудование на шахту не завозится, приобретаются лишь запчасти – турбины, шпильки, диски разгрузки и другое".



По словам Андрея Валентиновича, в инвестиционной программе развития ГП "Мирноградуголь" предусмотрена модернизация шахт по различным направлениям, в том числе заложено 8 миллионов гривен на приведение в порядок систем водоотлива. Еще 12 миллионов гривен предусмотрено на обновление подъемных машин и других стационарных установок.



"Инвестиционный проект разработан, теперь дело за поиском инвестора. Пока его нет, а само предприятие находится в стадии подготовки к приватизации", – говорит директор.



Андрей Суржанский заверил, что ситуация на шахте "Центральная" никак не отразилась на работе других предприятий ГП "Мирноградуголь", в частности, шахты "Капитальная".



"У нас нет никаких общих горных работ и горных выработок с "Капитальной". Переток шахтных вод с одного предприятия на другое или затопление соседних выработок исключены, – пояснил руководитель. – Если даже допустить, что когда-нибудь будет закрыта шахта "Центральная", то только спустя 5-6 лет после этого принимать воду в небольших объемах придется шахте 5/6. С городом вообще ничего не может произойти, поскольку выработки "Центральной" не находятся под его территорией, домами или жилыми массивами".