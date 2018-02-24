- ОРДЛО: наблюдателей ОБСЕ отгоняли от границы19:34
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- ЧП на шахте в Мирнограде: слухи и официальная версия16:41
Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о том, что видели грузовики т.н. "гумконвоя", которые прибыли из РФ в ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория).
В отчете наблюдателей отмечается, что районе н. п. Полтавское (неподконтрольный правительству, 32 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ видела 23 тентированных грузовика белого цвета с надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" (на русском языке), 3 автомобиля с табличками "ДНР" с надписью "Милиция", 2 микроавтобуса и 3 автомобиля с надписью "Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации".
Наблюдатели видели, как на территории объекта, расположенного на ул. Баумана, 1, в Донецке разгружали 8 грузовиков белого цвета с российскими номерными знаками и надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" на русском языке. При этом рассмотреть содержимое грузовиков членам команды СММ не удалось.
Напомним, что на Луганщине представителям Миссии также не позволили рассмотреть содержимое "гумконвоя".
Теги: Донбасс, грузовик, гуманитарный конвой, СММ ОБСЕ, ОРДО
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО18:07
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- Появилась официальная информация о взрывах в Луганской области16:59
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО18:07
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- Появилась официальная информация о взрывах в Луганской области16:59
- Эти продукты способны заменить мясо в рационе22:36
- Почему ложиться спать поздно — вредно21:48
- Как удалить пестициды из фруктов, овощей и зелени простейшим методом20:38
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- Медики подсказали, как быстро восстановить организм после алкоголя07:55
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»
- Что ждет Украину после завершения войны: неутешительный прогноз
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?
- «В Луганске грохот». Тяжелые обстрелы длятся полчаса, Vodafone «приуныл»
- Донецк потрясли два страшных взрыва
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот