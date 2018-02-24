Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО

24.02.2018 17:36

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о том, что видели грузовики т.н. "гумконвоя", которые прибыли из РФ в ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория).



В отчете наблюдателей отмечается, что районе н. п. Полтавское (неподконтрольный правительству, 32 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ видела 23 тентированных грузовика белого цвета с надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" (на русском языке), 3 автомобиля с табличками "ДНР" с надписью "Милиция", 2 микроавтобуса и 3 автомобиля с надписью "Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации".



Наблюдатели видели, как на территории объекта, расположенного на ул. Баумана, 1, в Донецке разгружали 8 грузовиков белого цвета с российскими номерными знаками и надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" на русском языке. При этом рассмотреть содержимое грузовиков членам команды СММ не удалось.



Напомним, что на Луганщине представителям Миссии также не позволили рассмотреть содержимое "гумконвоя".