Ходаковский признался, что позиции боевиков ОРДО расположены "у стен самых крупных агломераций"

24.02.2018 08:14

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский в очередной раз признал военные преступления оккупантов Донбасса.



Сегодня, 24 февраля, на своей странице в Фейсбуке (где он пишет как Александр Сергеев), Ходаковский, размышляя о возможном наступлении ВСУ, сделал такое признание:



"Я вчера за считанные часы совершил турне вдоль большей части нашей линии фронта - до Новоазовска я добрался меньше, чем за два часа по плохой погоде, потом Ясиноватая, которая у самой линии соприкосновения.... Территория очень маленькая, но насышенная, с высокой плотностью населения и застройки, а оборона осуществляется буквально у стен самых крупных агломераций - донецко-макеевской и горловской".



По словам Ходаковского, если боевые действия перейдут в активную фазу, "то варианта может быть только два: плохой, когда придет запоздалая помощь, и еще хуже - когда помощь не придет совсем". "А то, что помощь в любом случае будет запоздалой - сомневаться не приходится", - отмечает террорист, подчеркивая, что вся надежда только на РФ.

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