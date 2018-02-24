Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну

24.02.2018 17:53

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский выступил с призывом прекратить разговоры о миротворцах на Донбассе.



"Рассудочно мы понимаем, почему Россия избрала ту политическую линию, которую мы наблюдаем, но.... Вы не представляете, чего нам стоит слушать дипломатичные заявления о целостности Украины, о приверженности международным нормам, большим договорам и прочий дипломатический треп со стороны российских официальных лиц - и это на фоне присоединенного Крыма, - пишет Ходаковский в Фейсбуке под псевдонимом Александр Сергеев. - Уже давно все перестали лицемерить и говорить о референдуме в Крыму, как об отправной точке крымских событий. Референдум в Крыму - это "политическое оформление" нормального и единственно возможного шага, который Россия совершила под давлением обстоятельств. Признание нас и размещение здесь военных баз, а не пустопорожние разговоры о миротворцах - вот то, что мы ждем от России на этом этапе, и вот то, что не развяжет, а остановит войну!"



Напомним, что Ходаковский признался: позиции боевиков ОРДО расположены "у стен самых крупных агломераций".

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