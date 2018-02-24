- ОРДЛО: наблюдателей ОБСЕ отгоняли от границы19:34
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- ЧП на шахте в Мирнограде: слухи и официальная версия16:41
Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский выступил с призывом прекратить разговоры о миротворцах на Донбассе.
"Рассудочно мы понимаем, почему Россия избрала ту политическую линию, которую мы наблюдаем, но.... Вы не представляете, чего нам стоит слушать дипломатичные заявления о целостности Украины, о приверженности международным нормам, большим договорам и прочий дипломатический треп со стороны российских официальных лиц - и это на фоне присоединенного Крыма, - пишет Ходаковский в Фейсбуке под псевдонимом Александр Сергеев. - Уже давно все перестали лицемерить и говорить о референдуме в Крыму, как об отправной точке крымских событий. Референдум в Крыму - это "политическое оформление" нормального и единственно возможного шага, который Россия совершила под давлением обстоятельств. Признание нас и размещение здесь военных баз, а не пустопорожние разговоры о миротворцах - вот то, что мы ждем от России на этом этапе, и вот то, что не развяжет, а остановит войну!"
Напомним, что Ходаковский признался: позиции боевиков ОРДО расположены "у стен самых крупных агломераций".
Читайте также:
Битва за "трон" в "ДНР": Ходаковский против Захарченко
Ходаковский рассказал, что сделает с Захарченко и его "совсем близкими"
Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия
Теги: Россия, Донбасс, оккупация, Ходаковский, ОРДЛО, военные базы
- Ходаковский заявил, что Россия ограничила ввоз угля из ОРДЛО
- Чем Курченко и ФСБ, которые свергли Плотницкого, владеют в ОРДЛО
- Мнение: сбитый над Донетчиной "Боинг" - квинтэссенция идеи "русского мира"
- Що непокоїть російське окупаційне командування на Донбасі
- Россия возит на оккупированный Донбасс вагонами оружие и деньги
- Оккупанты Донбасса упиваются "Новоросским" и "Первым республиканским" пивом (ФОТО)
- ОРДЛО: наблюдателей ОБСЕ отгоняли от границы19:34
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО18:07
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- ОРДЛО: наблюдателей ОБСЕ отгоняли от границы19:34
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО18:07
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- Эти продукты способны заменить мясо в рационе22:36
- Почему ложиться спать поздно — вредно21:48
- Как удалить пестициды из фруктов, овощей и зелени простейшим методом20:38
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- Медики подсказали, как быстро восстановить организм после алкоголя07:55
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»
- Что ждет Украину после завершения войны: неутешительный прогноз
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?
- «В Луганске грохот». Тяжелые обстрелы длятся полчаса, Vodafone «приуныл»
- Донецк потрясли два страшных взрыва
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот