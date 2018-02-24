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Архив - Донецкая область

Из прифронтовой Авдеевки пришла хорошая новость

24.02.2018 15:41
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Из прифронтовой Авдеевки пришла хорошая новость

В Авдеевке, где 2014 года не было ни одной круглосуточной аптеки, наконец появилась одна такая.

Как сообщает avdeevka.city, с 19 февраля, Центральная аптека по проспекту Центральному, 11 перешла на круглосуточный режим работы. Теперь у жителей и гостей прифронтового города появится доступ к медицинским препаратам в любое время дня и ночи.

Отметим, что в Авдеевке на данный момент работает шесть аптек.

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Теги: Донбасс, Авдеевка, аптека
 
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