Из прифронтовой Авдеевки пришла хорошая новость

24.02.2018 15:41

В Авдеевке, где 2014 года не было ни одной круглосуточной аптеки, наконец появилась одна такая.



Как сообщает avdeevka.city, с 19 февраля, Центральная аптека по проспекту Центральному, 11 перешла на круглосуточный режим работы. Теперь у жителей и гостей прифронтового города появится доступ к медицинским препаратам в любое время дня и ночи.



Отметим, что в Авдеевке на данный момент работает шесть аптек.



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