Кравчук хочет перезагрузить Минский формат

24.02.2018 08:04

Бывший президент Украины Леонид Кравчук уверен, что формат Минске переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе необходимо расширить, привлекая, в частности, президентов стран-участниц или министров иностранных дел.



"То, что Минский формат не работает, – это общеизвестные факт. Это отмечают в Европе, это подчеркивал и сам (президент США Дональд) Трамп, нужно искать другой сценарий. Я думаю, что нам необходимо просто задать вопрос: не реформировать ли Минский формат, то есть расширить и реформировать по составу – добавить можно Польшу или США, а главное – там должны быть главы государств или хотя бы министры иностранных дел, которые отвечают за подпись, иначе – они (участники переговоров – ред.) даже не могут выйти на ратификации, они не является полноценными", – заявил Кравчук в кулуарах IV Балтийско-Черноморского форума "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы".



По убеждению экс-президента, основными вопросами Минского формата должны быть возвращение Крыма Украине и прекращение войны на Донбассе.



Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук назвал позитивные и негативные последствия вторых Минских соглашений, которые были подписаны три года назад.

Читайте также:

Геращенко: Не Минские соглашения развязали войну

В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей

Кравчук доволен, что войну назвали войной, а Россию - агрессором

Кравчук доволен, что войну назвали войной, а Россию - агрессором