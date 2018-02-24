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Кравчук хочет перезагрузить Минский формат
Бывший президент Украины Леонид Кравчук уверен, что формат Минске переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе необходимо расширить, привлекая, в частности, президентов стран-участниц или министров иностранных дел.
"То, что Минский формат не работает, – это общеизвестные факт. Это отмечают в Европе, это подчеркивал и сам (президент США Дональд) Трамп, нужно искать другой сценарий. Я думаю, что нам необходимо просто задать вопрос: не реформировать ли Минский формат, то есть расширить и реформировать по составу – добавить можно Польшу или США, а главное – там должны быть главы государств или хотя бы министры иностранных дел, которые отвечают за подпись, иначе – они (участники переговоров – ред.) даже не могут выйти на ратификации, они не является полноценными", – заявил Кравчук в кулуарах IV Балтийско-Черноморского форума "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы".
По убеждению экс-президента, основными вопросами Минского формата должны быть возвращение Крыма Украине и прекращение войны на Донбассе.
Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук назвал позитивные и негативные последствия вторых Минских соглашений, которые были подписаны три года назад.
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Теги: Украина, Донбасс, переговоры, Кравчук, Минские договоренности
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