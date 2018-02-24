Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе

24.02.2018 19:13

Украина во введении миротворческой миссии ООН на неподконтрольную территорию Донбасса должна надеяться на США. Об этом на Балтийско-Черноморском форуме в Киеве заявил бывший президент Украины Леонид Кучма.



"Мир в Украине на 90% зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. Европейцы мы видим, как себя ведут – они забыли уроки истории, тем более при той ситуации, которая сейчас есть в Европейском Союзе. Они не знают, как свои проблемы решить, а тут еще мы", - отметил экс-президент.



В то же время, Кучма подчеркнул, что добиться освобождения мы сможем лишь своей собственной рукой.



"В трехсторонней контактной группе единое мнение, оно совпадает с позицией нашего президента - миротворческие войска должны быть на всей территории, и прежде всего – на украинско-российской границе, – подчеркнул бывший президент. - Когда нам предлагают: "А давайте мы сначала на линию соприкосновения введем "голубые каски", чтобы они защищали ОБСЕ". Это значит сделать новую границу с Украиной. Это точное подобие Приднестровья, там тоже есть "голубые российские каски".

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