Миротворцы для Донбасса: чего стоит опасаться

24.02.2018 12:47

Военный эксперт Олег Жданов и сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев прокомментировали возможный ввод миротворческой миссии ООН на Донбасс.



"Если международная миссия вводится, она должна состоять из стран, не заинтересованных ни в одной стороне конфликта, - уверен Жданов. - Тут надо исключить страны Таможенного союза, страны Евразийского экономического союза и страны СНГ. Тогда мы можем действительно говорить о нейтральной, незаинтересованной миссии, которая будет представлять позицию ООН, а не какую-либо из позиций сторон".



Он также отмечает, что миротворческая миссия ООН в случае введения ее только на линию разграничения может превратить вооруженный конфликт на Донбассе в замороженный.



"Россия согласится только на один вид миротворческой миссии – на операцию по разделению противоборствующих сторон, когда миротворцы станут на линию соприкосновения, как это на северном Кипре – 40 лет уже стоят. Турки, киприоты, а между ними стоят войска ООН – и стоят они себе так 40 лет. На такой вариант миротворческой миссии Россия согласится", – считает Жданов.



По его словам, РФ не пойдет на расширение миротворческой мисси на Донбассе от линии разграничения на всю неподконтрольную Украине территорию и границу (на чем настаивают Киев и его западные союзники).



"Никакого плана нет, есть предложение о миротворческой миссии, в котором предусматривается поэтапное вхождение на территорию с целью бесконтактного обеспечения вывода иностранных войск с нашей территории, но изначально мандат должен быть выдан на всю территорию, оккупированную РФ. В противном случае мы мандат не поменяем", – подчеркнул военный эксперт.



Дмитрий Снегирев также предостерегает: Россия хочет, чтобы миротворческая миссия ООН зацементировала линию разграничения с Донбассом, превратив ее в государственную границу.



"Речь идет о поэтапном введении миротворческой операции. Где гарантии, что после того, как будет выполнен первый этап – развертывание по линии разграничения и фактически разведение тяжелой техники и живой силы, миротворческая миссия дальше пойдет на всю территорию и главное – на неконтролируемый участок российско-украинской границы?" – вопрошает Снегирев.



По его словам, неоднократные жесткие заявления официальных представителей России, в частности, главы МИД РФ, о ситуации на Донбассе, говорят о том, что северная соседка не намерена возвращать Украине контроль над попранной границей.

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"



Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.



Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом.

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Напомним, специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений.

Читайте также:

Миротворцы для Донбасса: Россия устроит "качели"

У Порошенко ответили на требования Кремля по миротворцам на Донбассе

В МинВОТ обговорили ввод миротворцев на Донбасс