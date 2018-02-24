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Архив - Донецкая область

На Донбассе открыли более 30 "окон тишины"

24.02.2018 10:36
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На Донбассе открыли более 30 "окон тишины"

Сотрудники СММ ОБСЕ на Донбассе в период с 5 по 18 февраля способствовала организации 34 "окон тишины".

Речь идет о локальном режиме прекращения огня, во время которого представители Миссии осуществляли соответствующий мониторинг. Благодаря "окнам тишины" были проведены ремонтные работы и техническое обслуживание на 12 объектах жизнеобеспечения по обе стороны от линии соприкосновения.

Так, ремонт двух объектов — водозаборных станций возле подконтрольного правительству Красного Лимана и Петровской водонасосной станции вблизи подконтрольного правительству Артема — облегчил жизнь для четверти миллиона человек.



Теги: Донбасс, ремонт, СММ ОБСЕ, линия соприкосновения
 
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