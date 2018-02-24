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На юге Донетчины тепловизор прервал незаконную ловлю рыбы
Ночные рыбаки попали в поле зрения военнослужащих Донецкого пограничного отряда.
Во время реализации информации от участкового инспектора пограничной службы в районе н.п. Юрьевка (подконтрольная часть юга Донетчины) с помощью тепловизора были обнаружены два человек в маломерном плавсредстве, которое совершили выход в ненавигационный период в темное время суток.
У ночных рыбаков нашли незаконно выловленную рыбу: пеленгас 16 шт., осетр 1шт. Сумма ущерба, нанесенного такими действиями государству составляет около 60000 гривен.
Пограничники сообщили о своем "улове" полицию. В действиях граждан усматриваются признаки правонарушения ч.1 ст. 249 УК (Незаконное занятие рыбным; звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред) и ст.202 КУоАП (Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда).
Теги: Донбасс, рыба, пограничники, браконьер, тепловизор
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