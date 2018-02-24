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Архив - Донецкая область

Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"

24.02.2018 18:52
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Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, на неподконтрольной территории Донетчины наблюдатели столкнулись с ограничением свободы передвижения и другими препятствиями в выполнении мандата СММ.

Член "ДНР" в одежде военного типа дважды останавливал патруль СММ на блокпосте, расположенном на автодороге Н15 к востоку от н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), и требовал провести проверку прицепа Миссии.

Миссия сталкивалась с аналогичными ограничениями на этом блокпосте 4, 8 и 15 февраля.



Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, СММ ОБСЕ
 
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