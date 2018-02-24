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Названо количество вооруженных оккупантов Донбасса
Военный прокурор Украины Анатолий Матиос уверяет, что на неподконтрольных Украине территориях Донетчины и Луганщины сейчас находятся до 40 тысяч вооруженных людей.
"Оно (количество вооруженных людей на оккупированных территориях, - ред.) колеблется в те или иные периоды, этапы эскалации или затихания, но суммарно - до 40 тыс. вооруженных людей, которые имеют соответствующее обучение за счет офицеров Российской Федерации. Контингент непосредственно россиян в разные периоды колебался от 3 тысяч военных РФ до 16 тысяч", - заявил Матиос в программе "Бацман" на телеканале "112 Украина".
Главный военный прокурор напомнил, что на территории Донецкой и Луганской областей российскими военными сформировано два армейских корпуса. Это "Первый армейский корпус народного ополчения ДНР" со "штабом" в Донецке, второй - "Армейский корпус народной милиции" со "штабом" в Луганске.
"Против нас воюет отформатированная, хорошо экипированная и обеспеченная военная сила. Более 35 тыс. человек, 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, более 18 тыс. человек военных только в "ДНР", 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 орудий, 130 реактивных систем залпового огня. Это только Донецкая область", - добавил Матиос.
Теги: Россия, Донбасс, агрессия, вооружение, оккупанты, Матиос
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