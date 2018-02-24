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Обстановка на Донбассе ухудшилась, стрельба набирает обороты
Согласно традиционному двухнедельному отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в период с 5 по 18 февраля ситуация с безопасностью на Донбассе оставалась напряженной.
"Периоды относительного затишья сменялись внезапными вспышками насилия, в частности в районе между Светлодарском и Дебальцево, на западе Луганской области, а также к востоку и северо-востоку от Мариуполя, - сообщает СММ ОБСЕ. – Так, 7 февраля, Миссия зафиксировала 360 случаев применения реактивных систем залпового огня, что является наибольшим показателем за один день с марта 2017 года".
В отчете отмечается, что в основном случаи насилия происходили в сельской местности, в результате чего ранения получили 4 человек. Трое из них — дети, которые были ранены в результате того, что 6 февраля в Красногоровке взорвался неразорвавшийся снаряд.
"Неизменным остается то, что стороны так и не извлекли мины и взрывоопасные предметы-последствия войны, которые несут постоянную угрозу для гражданского населения, особенно для детей, а также для наблюдателей СММ", - сообщает Миссия.
Теги: Донбасс, АТО, обстрелы, СММ ОБСЕ
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