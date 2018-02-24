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Архив - Донецкая область

Обстрел Луганского: повреждены 9 жилых домов, часть поселка осталась без газа и света

24.02.2018 09:15
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Обстрел Луганского: повреждены 9 жилых домов, часть поселка осталась без газа и света

Председатель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин сообщил подробности обстрела поселка Луганского, что на Светлодарской дуге.

"По состоянию на 9: 00 утра ГМ "Пролиска" известно о повреждении кровли и остекления 9 жилых домов в поселке Луганское ("Светлодарская дуга") по улицам Верхняя (Щорса) и Калинина в ходе попадания как минимум 8 минометных мин 120 мм в жилые массивы поселка, - отмечает Каплин. - В том числе повреждения получил дом координатора гуманитарного штаба "Пролиска-Светлодарск" Нины Уманец".

В результате попадания минометной мины в трансформаторную подстанцию около половины поселка - обесточено. В ходе обстрела также посечены газовые трубы, в части поселка отсутствует газовое снабжение.



Теги: Донбасс, обстрел, Луганское, Светлодарская дуга
 
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