Обстрел Луганского: повреждены 9 жилых домов, часть поселка осталась без газа и света

24.02.2018 09:15

Председатель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин сообщил подробности обстрела поселка Луганского, что на Светлодарской дуге.



"По состоянию на 9: 00 утра ГМ "Пролиска" известно о повреждении кровли и остекления 9 жилых домов в поселке Луганское ("Светлодарская дуга") по улицам Верхняя (Щорса) и Калинина в ходе попадания как минимум 8 минометных мин 120 мм в жилые массивы поселка, - отмечает Каплин. - В том числе повреждения получил дом координатора гуманитарного штаба "Пролиска-Светлодарск" Нины Уманец".



В результате попадания минометной мины в трансформаторную подстанцию около половины поселка - обесточено. В ходе обстрела также посечены газовые трубы, в части поселка отсутствует газовое снабжение.